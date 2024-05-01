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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'te yol kontrolünde üzerinde esrar maddesi bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:47
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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'te yol kontrolünde üzerinde esrar maddesi bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Bilecik-Sakarya ve Bilecik-Eskişehir kara yolundaki uygulamada, otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 3,40 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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