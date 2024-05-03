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        Bilecik'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Bilecik'te yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:50
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        Bilecik'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bilecik'te yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen Yemen, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı.

        20 bin 491 lira ceza kesilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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