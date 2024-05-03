Bilecik'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

20 bin 491 lira ceza kesilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bu kapsamda, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen Yemen, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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