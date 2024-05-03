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        Bilecik'te amatör kümedeki olaylı maçta 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde amatör futbol maçında taraftarlar arasında çıkan arbedede yaralanan biri polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:17
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        Bilecik'te amatör kümedeki olaylı maçta 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde amatör futbol maçında taraftarlar arasında çıkan arbedede yaralanan biri polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bilecik 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşılaştı.

        İlk yarısının son dakikalarında gerginlik yaşanan maçta, Osmaneli ekibi sahadan çekilme kararı aldı.

        Maçtan çekilen 1308 Osmaneli Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsüne bindi. Bu takımın taraftarları da dönüş için beklemeye başladı.

        Otobüslerin Osmaneli'ye hareketi öncesinde iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı. Bu sırada 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

        Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Ayrıca, 1308 Osmaneli Belediyespor'un takım otobüsünün camı taşla kırıldı.

        Olayların yatışmasının ardından oyuncular ve taraftarlar Osmaneli'ye döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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