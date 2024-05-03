Bilecik'te amatör kümedeki olaylı maçta 4 kişi yaralandı

Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüslerin Osmaneli'ye hareketi öncesinde iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı. Bu sırada 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

Maçtan çekilen 1308 Osmaneli Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsüne bindi. Bu takımın taraftarları da dönüş için beklemeye başladı.

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