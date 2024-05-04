Bilecik Pazaryeri'nde sağanak nedeniyle giyim pazarını su bastı

Çadırlar ile tezgahlar ve üzerlerinde kalan ürünler ise ıslandı.

İlçede cumartesi günleri kurulan giyim pazarı da yağıştan etkilendi. Esnaf, yağış aniden bastırınca tezgahlarındaki bazı ürünleri alıp gitti.

İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda büyük su birikintileri oluştu.

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