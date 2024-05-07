Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciler, düzenledikleri "SayStop" yürüyüşüyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yerleşkedeki Bayraklı Yol'dan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) önüne yürüdü.

Burada grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının artık soykırım haline geldiğini söyledi.

İsrail'in 35 bin civarında Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığın yaşadığı acıları canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan İsrail Devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."