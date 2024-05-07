Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Uygun tedaviyle astımı kontrol altına almak mümkün

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Burcu Turan, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla hastalığın tedavisinin önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uygun tedaviyle astımı kontrol altına almak mümkün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Burcu Turan, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla hastalığın tedavisinin önemine dikkati çekti.

        Turan, yaptığı açıklamada, astımın mikrobik olmayan sebeplerle akciğer duvarının daralmasıyla ortaya çıkan, kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

        Dünyada 350 milyon kadar astım hastasının bulunduğunu, her yıl 400 bin civarında insanın bu rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

        "Astım tekrarlayan, ataklar halinde gelen nefes darlığı, hırıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük belirtileriyle kendini göstermektedir. Astım tedavisinin amacı, hastanın semptomlarının kontrol altına alınarak yaşama normale en yakın şekilde dönmesini sağlamaktır. Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastaların tedaviyi önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, tetikleyicilerden uzak durması ve beraberinde seyredilen hastalıkların tedavisiyle semptomlar kontrol altına alınabilmektedir."

        Uzm. Dr. Turan, ilaçların yanlış teknik ve düzensiz kullanımının, sigara, alerjenler ile kimyasallara maruz kalmanın ve solunum yolları enfeksiyonlarının tedaviyi güçleştirdiğini aktardı.

        Hastalığın tedavisinin düzenli takiple sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Turan, yakınmaları artıran faktörlerin saptanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
        Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
        Kaymakam Ünal, eTwinning proje ekibini ağırladı
        Kaymakam Ünal, eTwinning proje ekibini ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, aylık asayiş verilerini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, aylık asayiş verilerini paylaştı
        Bilecik'in ilk amatör çalgı festivali gerçekleştirildi
        Bilecik'in ilk amatör çalgı festivali gerçekleştirildi
        Bilecik'te yüzyıllardır süren Hıdırellez geleneği bu yıl da yaşatıldı
        Bilecik'te yüzyıllardır süren Hıdırellez geleneği bu yıl da yaşatıldı
        TEKNOFEST 2024'te BŞEÜ'nün "Arslan İHA" projesi destek almaya hak kazandı
        TEKNOFEST 2024'te BŞEÜ'nün "Arslan İHA" projesi destek almaya hak kazandı