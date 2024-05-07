Uygun tedaviyle astımı kontrol altına almak mümkün

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Burcu Turan, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla hastalığın tedavisinin önemine dikkati çekti.

Turan, yaptığı açıklamada, astımın mikrobik olmayan sebeplerle akciğer duvarının daralmasıyla ortaya çıkan, kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Dünyada 350 milyon kadar astım hastasının bulunduğunu, her yıl 400 bin civarında insanın bu rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"Astım tekrarlayan, ataklar halinde gelen nefes darlığı, hırıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük belirtileriyle kendini göstermektedir. Astım tedavisinin amacı, hastanın semptomlarının kontrol altına alınarak yaşama normale en yakın şekilde dönmesini sağlamaktır. Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastaların tedaviyi önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, tetikleyicilerden uzak durması ve beraberinde seyredilen hastalıkların tedavisiyle semptomlar kontrol altına alınabilmektedir."