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        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi vatandaşları astım konusunda bilgilendirdi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Toplumlar Projesi" kapsamında 7 Mayıs Dünya Astım Günü'ne özel bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kurum çalışanları ve kursiyerleri, astımın önlenmesi ve yönetilmesi konusunda bilinçlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:08
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        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi vatandaşları astım konusunda bilgilendirdi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Toplumlar Projesi" kapsamında 7 Mayıs Dünya Astım Günü'ne özel bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kurum çalışanları ve kursiyerleri, astımın önlenmesi ve yönetilmesi konusunda bilinçlendirildi.

        Etkinlik kapsamında yapılan sunumlarda, astımın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, astımın doğru şekilde tanınması ve tedavi edilmesinin sağlıklı bir yaşam için önemine vurgu yaptı.

        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, etkinliğin amacının astımın toplumda doğru anlaşılmasını ve bilinçli bir şekilde yönetilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

        Beler, "Sağlıklı bir toplum için her bireyin astım konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Sağlık konularında farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ve toplumun sağlık bilincinin artırılması için benzer etkinliklere yer vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Beler, projelerine katkı sunan Pazaryeri Devlet Hastanesi Müdürü ve sağlık personeline teşekkür etti.

        Katılımcılar, etkinlik sonunda soru cevap bölümünde merak ettikleri konuları uzmanlara yönelterek daha detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Astımın doğru yönetilmesi için alınması gereken önlemler ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar da katılımcılarla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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