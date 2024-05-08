Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Para cezası hapis cezasına çevrilen hükümlü ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 635 bin lira cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Bilecik'te silahla tehdit ve çekle ilgili karşılıksız işlem suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

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