Pazaryeri ilçesinde 2024 yılı şerbetçi otu alım fiyatları belirlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1310 dekar alanda üretilen şerbetçi otunun bu yıla ilişkin alım fiyatları açıklandı.

Pazaryeri Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında yapılan tespit komisyonu toplantısında, alım fiyatları "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde kilogram başına 67 lira, "Aroma" cinsinde ise 69 lira olarak belirlendi.

Toplantıda, 2025 yılı için alım fiyatlarının ise haziran ayı TÜFE oranına göre tespit edilmesi kararlaştırıldı.