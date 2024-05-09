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        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlatıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri, caddede durdurdukları araç sürücülerini "Hayatla yarışılmaz" mesajıyla bilgilendirerek, trafik kurallarının önemini hatırlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:55
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        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlatıldı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri, caddede durdurdukları araç sürücülerini "Hayatla yarışılmaz" mesajıyla bilgilendirerek, trafik kurallarının önemini hatırlattı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Hacı Bekir Aras, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulundu.

        Öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte ekipler tarafından görevli veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı.

        Ayrıca, yaya ve okul geçitlerinde geçit hakkı verilmesi, emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına uymanın önemleri anlatıldı.

        Etkinlik sonunda Ünal ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere çikolata dağıtıldı.

        Sürücüler ve öğrencilerle sohbet eden Ünal, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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