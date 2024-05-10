İstinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi kurtarıldı

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokağı'nda duvar ile dolgu arasında kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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