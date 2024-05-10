Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak uygulamasında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü

        Benzer Haberler

        İstinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi kurtarıldı
        İstinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi kurtarıldı
        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlat...
        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlat...
        Pazaryeri ilçesinde 2024 yılı şerbetçi otu alım fiyatları belirlendi
        Pazaryeri ilçesinde 2024 yılı şerbetçi otu alım fiyatları belirlendi
        Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistinlilere destek için oturma eylemin...
        Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistinlilere destek için oturma eylemin...
        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi vatandaşları astım konusunda bilgilendirdi
        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi vatandaşları astım konusunda bilgilendirdi