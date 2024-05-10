Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak uygulamasında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.
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