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        AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı

        AK Parti Bilecik İl Kadın Kollarınca, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden anneler ile çocuklar için basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:10
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        AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı
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        AK Parti Bilecik İl Kadın Kollarınca, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden anneler ile çocuklar için basın açıklaması yapıldı.

        İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını söyledi.

        Yaşamını yitirenlerden 9 bininin kadın olduğunu belirten Aydemir, şöyle devam etti:

        "Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2 bin 100. Filistin’de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste 2 öğün yemek yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözleri önünde eriyor."

        Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." sözlerini hatırlattı.

        Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesinin bölgenin barışı için umut olduğunu dile getiren Aydemir, "Biz anneler olarak İsrail’e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için adım bekliyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları ve ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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