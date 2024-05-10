AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı

AK Parti Bilecik İl Kadın Kollarınca, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden anneler ile çocuklar için basın açıklaması yapıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaşamını yitirenlerden 9 bininin kadın olduğunu belirten Aydemir, şöyle devam etti:

"Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2 bin 100. Filistin’de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste 2 öğün yemek yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözleri önünde eriyor."