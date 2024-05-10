Bilecik'ten Mersin'deki kırsal mahalleye oyuncaklarla "yardımlaşma köprüsü" kurdular

Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kırsal mahalledeki çocuklara gönderildi.

Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Durmaz ile 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Gülcan Kebeli Yüksek, yüksek lisans eğitimini sürdürdükleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalındaki bir ders kapsamında "Oyuncak Köprüsü" adlı proje başlattı.

Öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği duygularının geliştirilmesi amaçlanan proje kapsamında öğretmenler, okullarındaki öğrenciler ve velileriyle iletişime geçerek onları oyuncak bağışı konusunda bilgilendirdi.

Ailelerin yanı sıra öğretmenlerin de oyuncak bağışında bulunduğunu belirten Kebeli, "Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte bir şeyleri paylaşmak güzel bir duygu ve değer. Köydeki çocuklarımızın mutluluğu bizim için önemli. Projeyle çocuklarımıza paylaşma ve yardımlaşma duygusunu da kazandırdık." diye konuştu.

Projenin koordinatörü öğretmen Hülya Durmaz da sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilere bunu aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çocukların büyük bir istekle yardımlaşma kampanyasına katıldığını anlatan Durmaz, "Minik kalplerin hediye ettiği bu oyuncaklar, uzaklardaki çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde gülücük olacak." dedi.