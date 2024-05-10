Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

        Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunca organize edilen etkinlikte öğrencilerin ürettiği ürünler sergilendi, dans ve müzik dinletisi sunuldu.

        Okul Müdürü İbrahim Aydoğan, programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarını hatırlamanın ve başarılarının farkına varmanın bir haftaya sığdırılmaması gerektiğini söyledi.

        Engelliler Haftası'nın özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının sağlanması konusunda farkındalık oluşturduğunu belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

        "Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla, iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılırken, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın mücadelesi verilirken, işte bu şekilde gönül medeniyetimizi de ihya etmenin gayreti içinde olundu. Bu vesileyle devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz."

        Aydoğan, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesinin huzurlu ve güvenli bir ülke olmaya katkı sunacağını dile getirdi.

        Özel gereksinimlilerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu anlatan Aydoğan, "Bize düşen; özel gereksinimli bireylerimizi teşvik etmek, onlara müşfik davranmak, onların bizden biri olduğunu hissetmek ve hissettirmektir. Onlara gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar toplum kimliği kazanmada etkin rol oynamaktadır." dedi.

        Etkinliğe, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrencilerin velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Bilecik'ten Mersin'deki kırsal mahalleye oyuncaklarla "yardımlaşma köprüsü"...
        Bilecik'ten Mersin'deki kırsal mahalleye oyuncaklarla "yardımlaşma köprüsü"...
        AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı
        AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı
        Osmaneli'de arıcılara yüzde 50 hibe destekli projeyle 134 kovan dağıtıldı
        Osmaneli'de arıcılara yüzde 50 hibe destekli projeyle 134 kovan dağıtıldı
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        İstinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi kurtarıldı
        İstinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi kurtarıldı
        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlat...
        Osmaneli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda trafik kuralları anlat...