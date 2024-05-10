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        Bilecik'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:46
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        Bilecik'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Tepebaşı Kavşağı'ndan sanayi istikametine seyreden Mert B. idaresindeki 11 ABT 180 plakalı motosiklet, Eski Belediye Kavşağı'nda Eray B'nin kullandığı 11 ABV 409 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı.

        Kazada, motorlu bisikletin sürücüsü Eray B. yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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