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        Pazaryerinde geleneksel yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde asırlardır devam eden yağmur duası ve Hıdırellez şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:45
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        Pazaryerinde geleneksel yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde asırlardır devam eden yağmur duası ve Hıdırellez şenliği yapıldı.

        Fıranlar köyünde yağmur duası ile geleneksel dayanışma ve tanışma günü Hıdırellez etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik öğle namazından önce köy camiinde mevlit okunması ve ilçe müftüsünün yaptırdığı dua ile devam etti.

        Köy meydanında yemek ikramının ardından davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı çeşitli eğlenceler düzenlendi.

        Köy Muhtarı Necip Keskin şunları ifade etti:

        "Bu etkinlikler sayesinde köyümüzün dışında yaşayan köylülerimiz de gelerek hısım akraba ziyaretleri yapılıyor gençlerin bir birlerini tanıma ve kaynaşmasına vesile oluyor. Bu gelenek bize kadar devam etti bizlerde gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyoruz. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e , ilçe müftümüze, il genel meclis üyelerine, diğer siyasilere, köylülerime, ilçemiz ve diğer illerden gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum herkesten Allah razı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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