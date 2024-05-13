Bilecik'te otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, F.D. idaresindeki kros motosikleti ana asfalt üzerinde U dönüşü yapan D.Ö. idaresindeki 34 HCD 065 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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