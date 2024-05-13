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        Bilecik'te otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:11
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        Bilecik'te otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.D. idaresindeki kros motosikleti ana asfalt üzerinde U dönüşü yapan D.Ö. idaresindeki 34 HCD 065 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü F.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

        Motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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