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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki Hıdırellez şenliklerine katıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:08
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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki Hıdırellez şenliklerine katıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, merkeze bağlı Necmiye, Okluca, Alpagut, Çavuşköy, Abadiye, Dereşemsettin, Deresakarı, Selbükü, Örenköy, Çukurören, Gülümbe ile Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyleri ve Vezirhan beldesine bağlı Kayalar Mahallesi'ndeki şenliklere katılarak geleneksel oyunları oynadı, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Aygöl, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, kültürel mirası yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Ziyaretlerde Aygöl'e, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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