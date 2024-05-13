Bilecik Valisi Aygöl, kentteki Hıdırellez şenliklerine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, merkeze bağlı Necmiye, Okluca, Alpagut, Çavuşköy, Abadiye, Dereşemsettin, Deresakarı, Selbükü, Örenköy, Çukurören, Gülümbe ile Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyleri ve Vezirhan beldesine bağlı Kayalar Mahallesi'ndeki şenliklere katılarak geleneksel oyunları oynadı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Aygöl, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.