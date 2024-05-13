Bilecik'te yeni sulama sezonunda 42 bin dekar arazi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bilecik'te 20 Nisan'da başlayan sulama sezonundan 42 bin dekar tarım arazisinin faydalanacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğuna değinilen açıklamada, inşa edilen barajlarda depolanan suyun hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı ve taşkın kontrolünü sağlayan mühendislik yapıları ile içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesislerle Türk milletinin hizmetine sunulduğu kaydedildi.