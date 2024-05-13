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        Bilecik'te engelli gençler için asker eğlencesi yapıldı

        Bilecik'te, bir günlük temsili askerlik yapacak 3 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:00
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        Bilecik'te engelli gençler için asker eğlencesi yapıldı
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        Bilecik'te, bir günlük temsili askerlik yapacak 3 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki özel bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, perşembe günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında yemin törenine katılacak Doğukan Kurt, Murat Halişan, Gürkan Söğütlüoğlu ile yakınları, dans ederek eğlendi.

        Programda, engelli gençlerin boyunlarına ay yıldızlı asker yazması asıldı.

        Vali Şefik Aygöl, engellerin zihinlerden kaldırılması gerektiğine işaret ederek, "Engelleri kafalarımızdan çıkarırsak hiçbir engel kalmıyor. Sevgiyle bu yavrularımıza yaklaştıkça sevginin her şeyi kaldırdığını görüyoruz." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Engelli gençlerin yemin töreninde de yer alacaklarını aktaran Türkoğlu, programa katılan herkese teşekkür etti.

        Kurt ile Halişan ise vatani görevlerini yerine getirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli bireyler ile aileleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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