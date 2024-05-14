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        Bilecik Valisi Aygöl, meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:54
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        Bilecik Valisi Aygöl, meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, okuldaki bölümleri inceledi.

        Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden, okulun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aygöl, daha sonra okulun mevcut durumu, başarıları ile gelişim alanlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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