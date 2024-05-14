Bilecik Valisi Aygöl, meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, okuldaki bölümleri inceledi.
Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden, okulun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aygöl, daha sonra okulun mevcut durumu, başarıları ile gelişim alanlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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