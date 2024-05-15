Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri sürüyor
Bilecik ve Bozüyük ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bilecik ve Bozüyük ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan programa, personel, antrenörler ve sporcular katıldı.
Bozüyük ilçesinde de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk töreni gerçekleştirildi.
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