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        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:43
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        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan salgınlar ile doğal afetlerin hemşireliğin önemini ortaya çıkardığını söyledi.

        Sağlık personellerinin büyük çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğunu vurgulayan Beydemir, şu ifadeleri kullandı:

        "Daha sağlıklı bir toplum ve gelişen ekonomi için kilit sağlık çalışanlarının hemşireler olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Üniversitemizin tüm fakültelerinde olduğu gibi, sağlık temelli fakültelerimiz de bizim için önem arz etmektedir. Üniversitemizde yoğun çalışmalar sonucunda kurduğumuz Tıp Fakültemizle akredite edilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamaya başlamıştır."

        Beydemir, üniversite bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını, fakülteye bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin de kurulduğunu kaydetti.

        Merkezde Bilecik'te yapılamayan çeşitli tedavilerin gerçekleştirilebileceğini belirten Beydemir, "Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle uyumlu ve koordineli çalışarak, akademisyenlerimizin ihtiyaçlarına akılcı ve kalıcı çözümler bularak, her şeyden önemlisi, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini önceliğimiz kabul ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

        Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Hülya Bulut'un sunumuyla devam eden etkinlikte, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel ile Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman da katılımcılara hitap etti.

        Programda, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, akademik personel ile hemşirelik öğrencileri de yer aldı.

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