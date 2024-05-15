Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe merkezinde çalışma yaptı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,80 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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