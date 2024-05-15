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        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:53
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        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe merkezinde çalışma yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,80 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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