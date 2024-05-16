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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 07:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:47
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak'ta Berna M'nin kullandığı 16 AFV 350 plakalı otomobil ile Uğur P. idaresindeki 11 SF 320 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada 11 SF 320 plakalı araçta bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ile 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı.

        Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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