Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak'ta Berna M'nin kullandığı 16 AFV 350 plakalı otomobil ile Uğur P. idaresindeki 11 SF 320 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 11 SF 320 plakalı araçta bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ile 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı.
Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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