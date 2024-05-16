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        Bilecik'te hac kafilesi dualarla uğurlandı

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:49
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        Bilecik'te hac kafilesi dualarla uğurlandı
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        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

        Hac kafilesinin hareketi öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şefik Aygöl, İl Müftüsü Ali Erhun, hacı adayları ve yakınları katıldı.

        Vali Aygöl, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, birkaç gün önce kutsal topraklardan döndüğünü ve o ulvi duyguyu yaşadığını ifade ederek, hacı adaylarına "Milletimiz, devletimiz ve ümmeti Muhammed için dualarınızı ihmal etmeyiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Haccınız mebrur olsun." dedi

        İl Müftüsü Erhun da mukaddes beldelere hacı adaylarını yolcu etmek üzere toplandıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla bu kafilede 122 hacımız yola çıkıyor. İl genelinde şirketler dahil 258 kişi Bilecik'ten kutsal beldelere dua elçisi olarak gidiyor. Sizin bundan sonra kutsal beldelerden dönünceye kadar ki adınız "duyufu rahman"dır. Yani rahmanın misafirlerisiniz siz. Rabbim sizleri bu sene seçti ve davet etti. Sizler rabbimizin özel misafirlerisiniz. Sizler geride kalan bütün yakınlarınız ve milletimiz için dua etmek üzere gönderdiğimiz elçilersiniz. Muhterem kardeşlerim. Hac meşakkatlidir. Hac zor bir ibadettir. Allah sabrını ve kolaylığını versin inşallah. Rabbim salimen gidip salimen dönmeyi sizlere nasip etsin." diye konuştu.

        Yapılan duaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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