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        Bilecik'te bisikletliler "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi

        Bilecik'te, trafikte hayatını kaybeden ve yaralanan bisiklet sürücülerini anmak için dünya çapında düzenlenen "Sessiz Sürüş: Ride Of Silence" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:24
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        Bilecik'te bisikletliler "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi
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        Bilecik'te, trafikte hayatını kaybeden ve yaralanan bisiklet sürücülerini anmak için dünya çapında düzenlenen "Sessiz Sürüş: Ride Of Silence" etkinliği yapıldı.

        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, kent merkezinde sürüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisiklet kullanıcılarını anmak, bisikletlilerin hakları için farkındalık yaratmak, taşıt sürücülerine bisiklet kullanıcıları ile yolu paylaşmaları gerektiğini hatırlatmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        "Bisikletliye saygı", "Bisikletime çarparsan ölürüm", "Yolu paylaş, kornaya değil frene bas", "Artık ölmek istemiyoruz", "Trafikte sağ şerit yasal hakkımız", "Sadece araba senin, yollar hepimizin", "Bbisikletliler de trafiğin bir parçası", "Lütfen kapıyı sağ elinle aç", "Trafikte biz de varız", "Bisikletli ölümleri son bulsun" sloganlarıyla tur attıklarını belirten Yavuz, "Türkiye'de bu etkinlik 36 il ve ilçede eş zamanlı yapılmaktadır. Bisiklet bir araçtır. Trafikte olmak herkesin hakkıdır. Bisikletlinin farkında olalım ve farkında olunmasını sağlayalım. Bisikletli kazaların hiç olmamasını ve bisiklet kullanıcılarının hayatlarını kaybetmemesini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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