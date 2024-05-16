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        Bilecik'te "Geleneksel Oyunlar Şenliği"nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla kente özgü, unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı "Geleneksel Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:05
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        Bilecik'te "Geleneksel Oyunlar Şenliği"nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla kente özgü, unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı "Geleneksel Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

        Üniversite yerleşkesindeki Tıp Fakültesi binası önünde kurulan alanlarda il protokolü üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünce yürütülen "Bilecik'te Oynanan Geleneksel Oyunlar" adlı bilimsel araştırma projesi kapsamında ortaya çıkarılan, yöreye özgü 14 oyunu deneyimleme fırsatı buldu.

        Şenlikte, "kiremit devirmece", "mokacık", "metcik", "aşıkcık", "ayakcak", "gıncırdak", "aba kapmaca", "şamuk", "göz bağlama", "dokuz taş", "bulmaca", "gelme top", "köy göçtü" ve "misket" oyunları oynandı.

        Vali Şefik Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla kentte çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Şenliğin eski oyunların hatırlanması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yöre değişse dahi oyunların ülke genelinde birbirlerine benzerlik gösterdiklerini, yörenin şartlarına göre oyunların oynandığını görme fırsatı bulduk. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de vakit geçiriyorlar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dışarıdan kolay gibi duruyor. İzlediğinizde, 'Ben zaten yaparım' denilen oyunların aslında emek istediğini ve kolay olmadığını gördük. Biz de geçmişimize gitme fırsatı bulduk ve eğlendik."

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de dijital bir çağ yaşandığını, bu sebeple çağa özgü oyunların yaygınlaştığını ifade etti.

        Geçmişte sokaklarda oynanan oyunların revaçta olduğunu belirten Beydemir, "Bugün bu oyunları tecrübe ettik. Hakikaten emek isteyen oyunlar. Gelişigüzel çıkmamış, bilgiyle ortaya çıkmış oyunlar. Üniversitemizi, hocalarımızın vasıtasıyla böyle oyunlara açmak ayrı bir mutluluk oldu. Gelen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raif Zileli ise 8 ay önce "Bilecik'te Oynanan Geleneksel Oyunlar" adlı bilimsel araştırma projesine başladıklarını hatırlattı.

        Proje kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köyleri dolaştıklarını, buralarda yaşayanlardan aldıkları bilgilerle geçmişten oynanan, Bilecik'e özgü 45 oyunu derlediklerini anlatan Zileli, şöyle konuştu:

        "Bunlardan bazılarını da burada katılımcılarla buluşturduk. Tüm ilçeler ile kent merkezine bağlı köylerden imkanlar nedeniyle eşit miktarda oyunlar topladık. Oyunların çoğu bilinen fakat isimleri ve kuralları değişiklik gösteren oyunlar. Bugün ki etkinlikte bazı oyunların materyallerini üniversitemizde tasarladık. Bugün burada 14 oyunu hem gösterdik hem de oynattık. Her oyundan 4 tane yaptık ki herkes gönlünce, dilediği kadar oynayabilsin."

        Etkinlikte, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, akademik ve idari personelle aileleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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