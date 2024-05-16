Bilecik'te "Geleneksel Oyunlar Şenliği"nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla kente özgü, unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı "Geleneksel Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki Tıp Fakültesi binası önünde kurulan alanlarda il protokolü üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünce yürütülen "Bilecik'te Oynanan Geleneksel Oyunlar" adlı bilimsel araştırma projesi kapsamında ortaya çıkarılan, yöreye özgü 14 oyunu deneyimleme fırsatı buldu.

"Yöre değişse dahi oyunların ülke genelinde birbirlerine benzerlik gösterdiklerini, yörenin şartlarına göre oyunların oynandığını görme fırsatı bulduk. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de vakit geçiriyorlar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dışarıdan kolay gibi duruyor. İzlediğinizde, 'Ben zaten yaparım' denilen oyunların aslında emek istediğini ve kolay olmadığını gördük. Biz de geçmişimize gitme fırsatı bulduk ve eğlendik."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de dijital bir çağ yaşandığını, bu sebeple çağa özgü oyunların yaygınlaştığını ifade etti.