Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 19 sürücüye toplam 28 bin 610 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlallerine uymamak, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, emniyet kemeri ve şerit ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

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