Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlallerine uymamak, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, emniyet kemeri ve şerit ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

        Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 19 sürücüye toplam 28 bin 610 lira ceza kesildi.

        Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Bilecik'te "Geleneksel Oyunlar Şenliği"nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oy...
        Bilecik'te "Geleneksel Oyunlar Şenliği"nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oy...
        Bilecik'te bisikletliler "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi
        Bilecik'te bisikletliler "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi
        Bilecik'te hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Bilecik'te hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı
        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı