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        Bilecik'te "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Semineri" düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" başlıklı seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:18
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        Bilecik'te "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Semineri" düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" başlıklı seminer verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Proje Müdürü Dr. Ramazan Terzi'nin "Yapay zekanın önemi, geleceğin meslekleri, yapay zeka alanındaki kariyer yolları ve sertifikalı tematik eğitim" ile Uzman Dr. Melike Palsü Kurt'un "Veri odaklı yapay zeka, makine öğrenimi, derin ve aktif öğrenme" konularını anlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’un yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı seminer sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Müdürü Dr. Terzi ve Uzmanı Dr. Kurt'un Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret ederek, üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkalığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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