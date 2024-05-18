Bilecik'te "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Semineri" düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" başlıklı seminer verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" başlıklı seminer verildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Proje Müdürü Dr. Ramazan Terzi'nin "Yapay zekanın önemi, geleceğin meslekleri, yapay zeka alanındaki kariyer yolları ve sertifikalı tematik eğitim" ile Uzman Dr. Melike Palsü Kurt'un "Veri odaklı yapay zeka, makine öğrenimi, derin ve aktif öğrenme" konularını anlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’un yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı seminer sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Müdürü Dr. Terzi ve Uzmanı Dr. Kurt'un Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret ederek, üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkalığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
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