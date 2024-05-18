AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 19 Mayıs mesajı
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Eldemir, mesajında, 19 Mayıs ruhuyla sahip çıkılan istiklal, istikbal, demokrasi ve Cumhuriyet'in, gençlerin omuzlarında daha da yükseleceğini belirtti.
Türkiye'nin gençlerin tarihten aldığı ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkacağını vurgulayan Eldemir, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.
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