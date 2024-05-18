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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:02
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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

        Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 52,19 gram sentetik uyuşturucu ve 8 adet sentetik ecza ile tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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