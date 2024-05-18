Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 52,19 gram sentetik uyuşturucu ve 8 adet sentetik ecza ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.