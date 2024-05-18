Bilecik Valisi Aygöl, Pelitözü Göleti'nde gençlerle yürüyüşe katıldı

Etkinlikte, ip atlama, çuval ve yumurta yarışı oyunları da oynandı.

Pelitözü Göleti'ndeki yürüyüşte Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, gençlerle sohbet etti, halat çekme yarışmasına katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.