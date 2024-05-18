Bozüyük'te polis memurunun dikkati hırsızlık şüphelilerini yakalattı

Hırsızlık amacıyla binaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, bu suçtan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru, istirahatli olduğu gün 4 Eylül Mahallesi'nde bir eve giren 3 kadından şüphelendi.

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