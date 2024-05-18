Pazaryeri'nde otomobil yandı

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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