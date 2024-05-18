CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den 19 Mayıs mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, milli bayramları armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Kahraman Türk milletinin, Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde, ülkeyi işgal eden yedi düvele ve yerli işbirlikçilerine karşı isyan bayrağını açtığı tarih olan 19 Mayıs'ta daha gururlu ve daha onurlu olduklarını vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti: