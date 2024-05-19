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        Osmaneli ilçesinde gençler yürüdü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 08:55 Güncelleme: 19.05.2024 - 08:55
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        Osmaneli ilçesinde gençler yürüdü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesindeki yürüyüşe, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Sakarya Nehri çevresinde gençler için hazırlanan konser alanında sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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