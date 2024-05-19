Osmaneli ilçesinde gençler yürüdü

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesindeki yürüyüşe, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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