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        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 08:32 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:32
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        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. (53) ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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