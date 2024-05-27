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        Bilecik Valisi Aygöl, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:11
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        Bilecik Valisi Aygöl, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma ve kişisel gelişim etkinliklerine katıldı.

        Öğretmenlerin de okula ilişkin taleplerini dinleyen Aygöl, eğitim çalışanlarının yanında olduklarını, okul gezilerine devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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