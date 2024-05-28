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        BŞEÜ Erkek Futbol Takımı, Üniversiteler Futbol Süper Ligi hedefliyor

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, Aralık 2023'te Tekirdağ'da yapılan Üniversiteler Bölgesel Futbol Müsabakaları'nda Marmara Bölge Şampiyonu olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Erkek Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak Üniversiteler Futbol Süper Lig'e Yükselme Play-Off Müsabakaları'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:19
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        BŞEÜ Erkek Futbol Takımı, Üniversiteler Futbol Süper Ligi hedefliyor
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        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, Aralık 2023'te Tekirdağ'da yapılan Üniversiteler Bölgesel Futbol Müsabakaları'nda Marmara Bölge Şampiyonu olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Erkek Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak Üniversiteler Futbol Süper Lig'e Yükselme Play-Off Müsabakaları'na hazırlanıyor.

        Antrenmanlarını haftanın 3 günü BŞEÜ Spor Tesisleri'nde gerçekleştiren, Namık Sevik ve Avcılar Belediyesi Atatürk stadyumlarında 6 Haziran'a kadar sürecek maçlarda 15 rakiple mücadele edecek ekip, Üniversiteler Futbol Süper Lig'e yükselecek 4 takım arasında olmayı amaçlıyor.

        BŞEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Emre Şenyüzlü, AA muhabirine, kadrolarını seçmelerle oluşturduklarını söyledi.

        Takımlarının 22 Türk ve yabancı öğrenciden meydana geldiğini aktaran Şenyüzlü, şöyle devam etti:

        "Nijer, Gabon, Eritre ve Sudan'dan gelen öğrencilerimiz var. Türk oyuncularımızla kaynaştılar. Takım olarak iyi bir görüntü veriyoruz. Yabancı öğrenciler hem bize güç kattılar hem de kültürümüze adapte oldular. Sanki bizden biri gibiler. Aralık 2023'te Marmara Bölge Şampiyonluğu'nu elde ettik. Gol yemeden, namağlup olarak çıktık. Şu anda Üniversiteler Futbol Süper Lig'e Yükselme Play-Off Müsabakaları'na hazırlık dönemindeyiz."

        - "Biz, bir şey hayal ediyoruz. Bir hedefimiz var"

        Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör. Hüseyin Mete Gündoğdu da Erkekler Futbol Takımı'nın farklı bölümlerdeki öğrencilerden oluştuğunu, bu sebeple antrenman saati belirlerken zaman zaman zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

        Hem öğrencilerin hem de kendilerinin fedakarlıklar yaptığını belirten Gündoğdu, "Takımımızı oluştururken şöyle bir konuşma yaptık; 'Biz, bir şey hayal ediyoruz. Bir hedefimiz var.' Önce buna kendimizi, sonra da öğrencilerimizi inandırdık. Hayallerimiz sırasıyla gerçekleşmeye başladı. 2,5-3 senelik, emek isteyen, zorlu bir süreç oldu. Köklü üniversiteleri geride bırakarak Marmara Bölge Şampiyonu olduk." dedi.

        Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Aydemir ise üniversiteye kaydolduğundan bu yana takımda orta sahada oynadığını kaydetti.

        Marmara Bölge Şampiyonluğu'na giden yolda büyük emek sarf ettiklerini vurgulayan Aydemir, "Hocalarımızın da verdiği özveriyle, burada bir takım oluşturarak Allah'ın izniyle şampiyon olduk. Şimdi de inşallah Üniversiteler Futbol Süper Lig'e 'merhaba' diyeceğiz. Yabancı arkadaşlarımız takımımızın çiçekleri. Onları çok seviyoruz, iyi ki bizimleler. Allah izin verirse ileride de futbolla ilgilenmek istiyorum." diye konuştu.

        Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sudanlı Mustafa Balla Kortıkıla Musa da takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını, ekip ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini anlattı.

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