Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinde yakalandıktan sonra emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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