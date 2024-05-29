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        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:06
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        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinde yakalandıktan sonra emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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