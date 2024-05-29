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        Bilecik'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te park yerinden yola çıkan sürücünün motosiklete çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:19
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        Bilecik'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te park yerinden yola çıkan sürücünün motosiklete çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yolun kenarında park halindeki Fitnat Ş. ,yönetimindeki 11 ABH 285 plakalı otomobil, yola çıkmak istediği esnada kendi şeridinde valilik istikametine giden İsmail T. idaresindeki BYA 07 plakalı motosiklete çarptı.

        Meydana gelen kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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