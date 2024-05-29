Bilecik'te yapılan kaçak tütüm operasyonunda dolu makaronlar ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kent merkezin de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıs üzerinde yaptığı aramada 0,43 gram esrar maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

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