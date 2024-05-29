Bilecik'te yapılan kaçak tütüm operasyonunda dolu makaronlar ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 bin dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.
Aramada 2 bin dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Kent merkezin de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıs üzerinde yaptığı aramada 0,43 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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