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        Bilecik'te yapılan kaçak tütüm operasyonunda dolu makaronlar ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:58
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        Bilecik'te yapılan kaçak tütüm operasyonunda dolu makaronlar ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 bin dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

        Aramada 2 bin dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        Kent merkezin de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıs üzerinde yaptığı aramada 0,43 gram esrar maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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