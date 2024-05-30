Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te engelliler için fidan dikti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneğince düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneğince düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniçepni köyündeki etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, engelli vatandaşların toplumun her kesiminde yer almasını oldukça önemsediklerini belirtti.
Bu tarz etkinliklerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Aygöl, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.