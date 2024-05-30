Astronot Gezeravcı, Bilecik Valisi Aygöl'ü ziyaret etti

Vali Aygöl, ziyaretinden dolayı Gezeravcı'ya teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede, uzay araştırmaları ve Gezeravcı'nın astronotluk deneyimleri konuşuldu.

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