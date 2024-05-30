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        Astronot Gezeravcı, Bilecik Valisi Aygöl'ü ziyaret etti

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:28
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        Astronot Gezeravcı, Bilecik Valisi Aygöl'ü ziyaret etti
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede, uzay araştırmaları ve Gezeravcı'nın astronotluk deneyimleri konuşuldu.

        Vali Aygöl, ziyaretinden dolayı Gezeravcı'ya teşekkür etti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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