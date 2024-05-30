Astronot Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle bir araya geldi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Gezeravcı, katılımcılara astronot olma yolundaki deneyimlerini anlatarak uzay hakkındaki soruları cevapladı.
Gezeravcı, gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, geleceğin bilim insanları ile uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemini vurguladı.
Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gezeravcı'ya tablo hediye etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.