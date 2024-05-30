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        Astronot Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:37
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        Astronot Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Gezeravcı, katılımcılara astronot olma yolundaki deneyimlerini anlatarak uzay hakkındaki soruları cevapladı.

        Gezeravcı, gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, geleceğin bilim insanları ile uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemini vurguladı.

        Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gezeravcı'ya tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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