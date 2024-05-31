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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:09
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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