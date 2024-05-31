Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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