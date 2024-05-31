Bilecik'teki camilerde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı düzenlendi

Yediler Camisi'ndeki duaya katılan İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Camilere akın eden cemaat, dualara eşlik etti.

Yediler Camisi olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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