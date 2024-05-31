Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te hayata geçirilen projeyle bal üretimi artacak

        Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te hayata geçirilen projeyle bal üretimi artacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaçtan bir bölümünün dağıtılması amacıyla program düzenlendi.

        İlaçların yüzde 50'si, bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedeflenen projeyle karşılanacak.

        Ayrıca, kentteki kovan sayısının 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projele...
        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projele...
        Bilecik'teki camilerde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı düzenlend...
        Bilecik'teki camilerde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı düzenlend...
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Astronot Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu
        Astronot Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu
        Astronot Gezeravcı, Bilecik Valisi Aygöl'ü ziyaret etti
        Astronot Gezeravcı, Bilecik Valisi Aygöl'ü ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te engelliler için fidan dikti
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te engelliler için fidan dikti