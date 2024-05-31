Bilecik'te hayata geçirilen projeyle bal üretimi artacak
Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.
Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaçtan bir bölümünün dağıtılması amacıyla program düzenlendi.
İlaçların yüzde 50'si, bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedeflenen projeyle karşılanacak.
Ayrıca, kentteki kovan sayısının 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.
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