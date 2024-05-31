Bilecik'te hayata geçirilen projeyle bal üretimi artacak

Ayrıca, kentteki kovan sayısının 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaçtan bir bölümünün dağıtılması amacıyla program düzenlendi.

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